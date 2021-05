Mladoboleslavsko jsem do svého příchodu do Boleslavského deníku vnímala jako průmyslovou oblast plnou automobilů. Zapomněla jsem na chvíli, že na první dojem se nikdy nemá dávat.

Záhy jsem také doopravdy začala zjišťovat, jaké krásy tento region nabízí. Mezi ty bezesporu patří třeba park Štěpánka v Mladé Boleslavi, nebo zřícenina hradu Putna. Okolí Bakova, Bělé, Kosmonosy, Chlum, Zvířetice, Martinská alej, zámek v Hradišti, zámek Stránov, milovicko-benátecká rezervace praturů a divokých koní a tak dále…. To jen malý výčet přírodních a historických krás, které zde lze navštívit.

Přesto lidé neznalí zdejších poměrů vidí podobně jako kdysi já. Jako mrtvou průmyslovou oblast. Dokonce někteří moji známí tvrdí, že samotná Mladá Boleslav je místo, na němž fabrika jenom postavila sídliště. A já se ptám – co celé historické centrum? Výstaviště? Hrad?





A tak není divu, že na Mladoboleslavsku chybí infrastruktura. Těch opravdu dobrých restaurací zde moc nepotkáte, i když snaha je! S ubytováním je to také horší. Ale možná se blýská na lepší časy! Například část Mnichovohradištska je nyní součástí Geoparku UNESCO Český ráj. To může Mnichovu Hradišti i celému regionu přinést prestiž a přivést sem lidi, turisty.

Třeba to spoustě z nás, neznalých a hloupých, jako jsem byla kdysi já, otevře oči. Potenciál by tady byl a byl by doopravdy velký.