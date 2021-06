Bakov nad Jizerou obsáhl už skoro všechny sociální sítě. Vyjma té pro děti a dorost, Tik Toku. Posledních pár týdnů jsou bakovští totiž také na Instagramu. I tím se výrazně přiblížili mladším obyvatelů. Protože čím jsou lidé mladší, tím spíše mají právě Instagram, nebo pak zmiňovaný Tik Tok.

Bakov je tedy v komunikaci naprostá jednička spolu s Mnichovo Hradištěm. To také komunikuje velmi transparentně. Hradiště najdeme sociálních sítích, má pěkný přehledný web a veškeré informace na Facebooku sdílí také jeho starosta Ondřej Lochman (STAN).

Podobná situace je i v Benátkách nad Jizerou. I tamní starosta Karel Bendl (ODS) je velmi komunikativní a Benátky jsou na sítích. I další města informace občanům přinášejí velmi transparentně a snaží se.

Naopak jasným outsiderem je Mladá Boleslav. Ta má sice nový web, avšak sociální sítě vůbec neobsáhla. Primátor Raduan Nwelati na Facebooku občas komunikuje, avšak ne nějak pravidelně. Už pár let zpátky přitom veřejnost v anketě uvedla, že by si přála, aby měla Mladá Boleslav alespoň Facebook. Doposavad se tak ale nestalo. A to Facebook už dlouho pro spoustu lidí není příliš atraktivní a komunikace se často přenáší na další sociální sítě. Škoda.