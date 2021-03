Kapacita v odběrných místech zatím není plně využita a dá se předpokládat, že obě dvě zařízení ulehčí přetíženému boleslavskému Domu kultury. Tam se dá momentálně objednat jen velmi špatně. Mají v podstatě pořád plno.

Nemocnice (která má toto testovací místo na starosti) to okomentovala tím, že firmám nad 250 zaměstnanců nastala povinnost své lidi jednou týdně zkontrolovat. No a co udělaly firmy? Poslaly zaměstnance, ať si to zařídí sami. Samozřejmě, nejedná se o všechny firmy okresu, ale zřejmě je jich docela dost, když počty zájemců tak rapidně stouply.

Dalo by se říci, že je to od nich neohleduplné, jenže..... I ony dostaly testování zaměstnanců nařízeno od vlády. Ta jim za to samozřejmě nic moc nevykompenzuje. Testy přitom stojí i několik stovek. U několik set nebo dokonce tisícihlavých společností může pak částka za takové testování vystoupat do astronomických výšin. Situace je opět patová.