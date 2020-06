Města už také chystají tradiční akce, které pořádají každý rok. V Mladé Boleslavi to bude podzimní Svatováclavská jízda. Nikdo ale zatím neví, jaká budou v době konání 28. září koronavirová opatření. Zda některá přetrvají, uvolní se, nebo naopak zpřísní.

V Mnichově Hradišti by se zase zanedlouho měla odehrát Anenská pouť, kterou navštěvuje mnoho lidí. Město akci chystá, ačkoli neví, zda bude možné kolotoče do ulice pod zámkem postavit. Kdyby radnice pouť nepřipravovala a poměry se mezitím změnily k lepšímu, lidé by mohli být zklamaní. Na poslední chvíli by totiž nebylo možné zařídit uzavření zmíněné ulice.

A podobně jsou na tom také Benátky nad Jizerou. Tam se školy rozhodly, že letos slavnostně nevyprovodí deváťáky před cestou na střední školy, a tak iniciativu převzalo město, které zvažuje vytvoření bezpečné venkovní akce.

Města se tedy probouzejí. A je to dobře. Situaci mají ale nejistou dobou ztíženou.