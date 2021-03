Od minulého týdne dokonce platí tolikrát skloňovaný zákaz cestování mezi okresy. Jestli bude k něčemu dobrý se však ukáže až postupem času. Týden je příliš krátká doba na nějaká hodnocení. Počty nově nemocných jsou tak stále dost vysoké.

Diskutabilní je i to, jestli nová opatření nepřišla vlastně už pozdě. Vždyť jen v Klaudiánově nemocnici je situace od začátku tohoto týdne už vážně tristní. Proto tam ostatně také museli vyhlásit Stav hromadného ohrožení osob. Klienty z LDN převezli do Mnichova Hradiště a někteří nemocní covidem putovali také do soukromé Kliniky dr. Pírka. Nemocnice sice umí vyrobit další lůžka pro covid i necovid pacienty. Co ale neumí je namnožit zdravotnický personál, hlavně sestry, kterých je vzhledem k počtu pacientů málo.

Nezbývá než se o sebe starat, dodržovat opatření byť se nám některá mohou zdát jakkoli šílená, posilovat imunitu – chodit na vzduch a jíst dostatek ovoce a zeleniny. Hlavně neklesejme na mysli! To by nám neprospělo.