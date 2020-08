Na Mladoboleslavsku se za posledních 23 let utopilo 28 lidí. Trend počtu utonulých nijak nestoupá, ani letos se obětí letních hrátek prozatím nikdo nestal. Utonout však mohli hned tři lidé.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Ke dvěma topícím se vyjížděli záchranáři před čtrnácti dny do boleslavských Podlázek, kde se u Jizery nachází velmi oblíbená pláž. Jeden z pánů, kteří se topili, musel být dokonce letecky převezen do pražské nemocnice. Oba dva smrti unikli jen díky duchapřítomnosti lidí, kteří relaxovali na pláži a do vody se pro ně vrhli. Třetí muž se mohl utopit minulý týden ve středu. Opil se totiž se svými dvěma kumpány, spadl do řeky a nešťastně zůstal viset za nohu na větvi nad hladinou. Pánové se mu snažili pomoci, a když jim to nešlo, tak muže zanechali jeho osudu a odešli. Pomoc mu přivolal až rybář, který přišel za svou oblíbenou kratochvílí. Díky městské policii, která rychle přijela, měl mužův příběh šťastný konec.