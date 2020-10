Velký pocit nedůvěry může budit, když si ministr zdravotnictví Prymula s šéfem poslaneckého klubu ANO Faltýnkem vyrazí do „zavřené“ restauraci a nevezmou si ani tolik skloňované roušky. Společnost se tak opět rozděluje, někdo s neřízeními problém nemá, jiní vykřikují, že koronavirus neexistuje a vláda se snaží omezit naše svobody. Vypadá to, jako kdyby lidé začali brát covid na lehkou váhu a ztratili ostražitost.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Na což ukazuje třeba i to, že mladoboleslavská města začala opět rozjíždět koronavirovou pomoc, většinou jde o infolinky nebo o aktivaci dobrovolníků. Ti už na jaře nakupovali seniorům, nebo jim chodili venčit psy. No a představte si, třeba v Mladé Boleslavi, nebo v Bělé, dobrovolníky do zbraně vůbec nepovolali. Proč? Lidé o tuto službu ztratili zájem.