Konec roku je tady. Silvestr bude letos opravdu netypický. Zřejmě bude nadále platit zákaz vycházení po 21. hodině a lidé také na poslední chvíli nenakoupí pyrotechniku jen tak snadno v supermarketu. Větší akce určitě také neuspořádáme. Scházet se mohou maximálně čtyři lidé.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Vypadá to tedy, že i poslední den v roce bude skromný a prožitý ryze soukromě. Přesto všechno je fajn a důležité závěr roku trochu oslavit, protože i když nestál vůbec za nic – je před námi vidina, že se situace v roce s příštím, s jedničkou na konci, zásadně zlepší díky vakcíně proti covidu-19, což nám všem dává naději ne na lepší zítřky, ale na návrat do normálu. Budeme moci znovu jít do kina, do divadla a v klidu, bez obav se navštěvovat.