Právě souvislost letošních voleb a dramatického snížení cen za jízdu hromadnou dopravou v Mladé Boleslavi musela napadnout každého soudného místního obyvatele. Dosud většina pravidelných cestujících jezdila za 1 600 korun čtvrtletně. Od dubna však přijde doslova revoluce. Magistrát zavádí roční jízdné za rovnou tisícovku. Nepříliš složitou matematikou dojdeme k tomu, že tak jízdné zlevní více než šestinásobně. Dosud měli cestování zdarma jen senioři nad 70 let. Nyní to budou všichni, kdo pobírají starobní důchod.

To bude finanční úleva pro řadu rodin jako hrom. Zcela bez diskuse. Právě tak to pochopitelně vedení města prezentuje. „Pokračujeme ve snaze finančně ulevit našim obyvatelům v této době,“ říká primátor a oprávněně očekává potlesk. Je to však pouze dobrodiní stávající koalice, nebo za to očekávají i něco víc, než jen poplácání po rameni? Přirozeně za to budou doufat v hlasy místních při podzimních volbách. My jsme ti, kdo vám šetří peněženku. A nejen v autobusech. Nezdražujeme ani v bazénech. V době skokového růstu cen energií jsme vám nabídli půjčky. To budou zcela jistě a také oprávněně volební lákadla současné koalice.

Hranice mezi skutečnou pomocí místním a účelovým populismem je v takovýchto případech velmi zamlžená. Jestli vůbec existuje.