Většina podnikatelů, kteří se museli přizpůsobit restrikcím, je v této atmosféře na pokraji sil i možností. Někteří, jako třeba Billiard Bar Metropole, se zapojili do iniciativy Chcípl PES. Jiní se snaží vše dodržovat a neví, jestli tyto dny přežijí.

V pátek měli podnikatelé malou naději na znovuotevření. Ani kdyby to šlo, tak by se však minimálně hospodští zpátky do svých provozoven nehrnuli. Například majitelka restaurace Šťastný Hroch Jitka Semančíková by neotevřela ani, kdyby to bylo možné. Nyní raději chodí na brigádu do supermarketu, aby si vydělala alespoň nějaké finance. Sama doufá, že restaurace zůstanou zavřené do doby, než se epidemická situace doopravdy zlepší.

Ne jinak to vypadá také u Martina Macháčka, který vlastní několik barů. Aktuálně nepracuje, přišel by o kompenzace do státu, což si nemůže dovolit už jen kvůli svým zaměstnancům. Do barů tak chodí jen větrat, topit a utírat prach.

Byť nám všem už „tečou nervy“ a doma to kolikrát nemůžeme vydržet, všem nám ubylo peněz a mnohdy prožíváme napjaté situace ve vztazích, ještě chvíli vydržme a neklesejme na duchu. Na státech, které opravdu očkují je už jasně vidět, že vakcína pomůže.