Jisté je ale jedno. Nikdo pořádně neví nic a dokonce i vláda s progresivnějšími opatřeními značně vyčkává.

Její chování kopíruje také vedení boleslavské radnice, které bylo na jaře kritizováno za úplné zastavení MHD, nebo za zastavení provozu sdílených kol. To, co magistrát považoval v březnu za semeniště nemoci, je nyní běžně v provozu, náměstek Jiří Bouška ještě s radostí tvrdí, že zájem o sdílená kola roste a dopravní podnik po mnoha naléhání veřejnosti posiluje vybrané spoje.

Samozřejmě, po první vlně epidemie jsou všichni o něco poučenější, a je dobře, že věci fungují jak mají. Další nouzový stav by znovu zastavil ekonomiku, a to by mělo fatální následky. Na druhou stranu by určitě bylo vhodné, vzhledem k stále rostoucím počtům nakažených, v boji s nemocí poněkud přitvrdit.

Přeci jen se ordinace praktických lékařů plní. Každý praktik denně na vyšetření pošle klidně i patnáct lidí a z toho mívá pět pozitivních pacientů. Kde je tedy nějaká rovnováha mezi jarními restrikcemi a podzimní ledabylostí? Vypadá to, že se všichni obávají ráznějších kroků před volbami. Národ se nakonec docela pěkně promořuje, ale co bude po volbách?