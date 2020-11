Jenže někteří tato nařízení porušují a podobně jako v první vlně epidemie koronaviru chodí bez roušek a popíjejí, aby se pak ještě navíc hádali s policisty. A tak asi není divu, že padly pokuty – 3,5 a 10 tisíc korun – což není úplně málo.

Druhou věcí, která je v současné době přímo tristní, jsou fronty před odborem dopravy. Ty také, podobně jako na jaře, dosahují vzdálenosti několika desítek metrů. Když se pak člověk dostane na řadu, tak se navíc nezřídka dozví, že v tuto chvíli jeho požadavek nelze řešit – což samozřejmě naštve.

Takže - na dopravku nemusíme, a to ani s propadlým řidičákem, platí nám dál. Vše co nějak nehoří, odložte, a nebo lépe, na odbor pošlete mail, či tam zavolejte. Prostě buďme doma a chraňme zdraví svoje i blízkých. Je to klišé, ale ta rouška i to, že se nevystavujeme davům, vážně pomáhá.