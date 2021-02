Ono se to nezdá, ale učit kus školy distančně a kus prezenčně je opravdu těžké a dalo by se říci až napínavé. Skloubit tohle všechno dohromady chce opravdu dobré plánování. Podobně na tom byli také na druhé základní škole. I zde se těšili na to, jak budou mít více dětí v budově školy, byť by se jim samozřejmě rázem zkomplikovala situace.

To ale není všechno. Těžkou situaci mají učitelé během on-line výuky i v mnoha dalších aspektech. Podle ředitelů Boleslavských základek jsou děti ne pokaždé řádně připravené tak jak by byly, kdyby šly do školy. Někdo se učí rozcuchaný, někdo pouze v trenýrkách, návyky pomalu mizí a mládeži to může do budoucna chybět.

Kromě toho se rozšířil i další nešvar. Během písemných prací, které se také zadávají a píší on-line tu pomohou rodiče, tu „strýček Google“, nebo si žáci správné výsledky sdílejí mezi sebou pomocí různých komunikačních kanálů. Vypadá to, že nastává nejvyšší čas k tomu, aby se lavice zase zaplnily žáky a všechno se vracelo do normálu. Ostatně právě návyky a určitá disciplína, často chybí i dospělým, kteří uvízli doma na home officech. Může tento stav mít vážnější následky než to, že lidé zcela zleniví? Na druhou stranu je také otázka, co by návrat žáků do škol udělal s už tak dost těžkou covidovou situací.