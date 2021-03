Nyní je Modrý kámen stabilizovaný, leč otřesený. Zaměstnanci by potřebovali vzpruhu. A nejen oni. V regionu je mnoho poskytovatelů sociálních služeb. Třeba domov U Anežky, Komunitní centrum městské péče v Benátkách nad Jizerou, boleslavské Jistoty domova nebo Domov seniorů ve stejném městě.

Také Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi zažívá těžké časy, kdy na ni doléhá nápor pacientů a navíc koordinuje očkování proti koronaviru i antigenní testy.

Zaměstnanci všech těchto zařízení jsou stejně jako policisté a další lidé ve službách pro blaho většiny jsou velmi unavení. Dopřejeme jim vzpruhu třeba v podobě malé pozornosti, díky níž by věděli, že na ně všichni myslíme?

Radost by jim mohlo udělat třeba dobrého na zub, milý dopis nebo pohled, krátké video na sociálních sítích: děkujeme, že jste tady a děláte všechno pro to, abychom se ze současné těžké situace dostali co nejdříve.