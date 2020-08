Mladoboleslaváci jsou pak poměrně vysoko a tak mají velkou šanci dostat se na hejtmanství. Tak například náměstek Robin Povšík (ČSSD) je s jedničkou kandidátem na hejtmana. Opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení) má na kandidátce Spojenců TOP 09, Zelených a Hlasu trojku. Pětku má Ondřej Lochman (STAN), starost Mnichova Hradiště, Karel Bendl (ODS), starosta Benátek nad Jizerou, nebo pirátka Petra Smutná.

Se sedmičkou jde do voleb další náměstek primátora Daniel Marek (STAN) a s jedenáctkou Jiří Bouška (ANO).

Všichni se shodují na tom, že chtějí změnit Středočeský kraj, kteří někteří označují jako špatně řiditelné monstrum s dírou uprostřed. Ale jak se jim bude fungovat, když si naberou zase o něco více práce? Určitě to nebudou mít snadné. Na druhou stranu, kdo jiný by měl být ve vedení kraje, než lidé s praktickými zkušenostmi? Alespoň řídíme-li se teorií, že to, co fungovalo na úrovni města, může fungovat také na úrovni kraje.

A tady vyvstává další otázka. V některých Mladoboleslavských městech mají sice své problémy, ale vedení a provoz měst funguje nad očekávání dobře. Na druhou stranu vezmeme-li v potaz problémy Mladé Boleslavi, ať je to doprava, bezdomovectví, nebo budování nových silnic, tak se musíme zamyslet nad tím, jestli i tady opravdu všechno funguje tak dobře, že můžeme jít příkladem dalším městům. Nebo je ještě potřeba zapracovat na dílčích nedostatcích?