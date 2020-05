KOMENTÁŘ: Co bude s obchodníky dál?

Přestože by se měl život vracet do normálních kolejí, a na řadě míst se situace po pandemii opravdu zlepšuje, tak se řada lidí bojí vyjít na ulici, zajít si do obchodu nebo jen tak na kafe. Všichni ti živnostníci v malých obcích nebo v městečkách tak nedostávají pořád dost na tržbách, tudíž hrozí, že někteří třeba zavřou znovu, napořád. Což potvrdili například prodavači z boleslavské třídy Václava Klementa.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Obavy přitom, alespoň podle dosavadních poznatků, nejsou na místě. V každém obchodě je k dispozici dezinfekce, případně jednorázové rukavice a celkově obchodníci dbají všech hygienických opatření. Navíc dokonce ani s otevřením obchodních center nedošlo k nárůstu počtu nakažených koronavirem, takže obchod nevypadá jako rizikové místo. ČERNÁ A BÍLÁ: Měli bychom už otevřít hranice? Přečíst článek › Mimochodem na několika místech se v důsledku dění posledních dní také změnili majitelé a začínají svůj byznys v nelehké a nejisté době. Stav nouze skončil. Většina lidí má práci a tak také možnost podpořit obchodníky kolem sebe. Místo supermarketu bude opravdu nejlepší navštívit pekárnu, řezníka nebo prodejnu ovoce a zeleniny ve vaší ulici. A nezapomínejme ani na sportoviště. Zrovna ta jsou totiž nastalou situací zasažena, spolu s prodejnami ošacení, asi nejvíce. KOMENTÁŘ: Podpořme naše podnikatele. Nakupujme doma Přečíst článek › ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

