Do problémů se dostali i drobní živnostníci, tradiční řemeslníci nebo restauratéři na Boleslavsku. Podnikání měli po většinu roku ochromeno například v Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích. Slavně si nevedla ani Keramika Klára nebo marmeládová královna Jitka Zajícová. Podporu by si určitě zasloužily i podniky, třeba U Samce, v Americe pod věží nebo v Restauraci Skála a dalších.

Pokud chceme podpořit podnikatele, kteří jsou z našeho bezprostředního okolí, nemusíme si nutně kupovat nový automobil, ačkoli by to Škoda Auto dozajista uvítalo. Můžeme jít právě k našim lokálním podnikatelům a nakoupit jako vánoční dárky jejich zboží nebo vouchery do našich oblíbených restaurací.