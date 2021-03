Zemřel nám soused, starší pán, zemřel na covid. Tři týdny byl na plicní ventilaci. Byl to starší člověk, byl však zdráv, sportovec, netrpěl nadváhou. Minulý týden známý, ani padesát let mu ještě není, skončil na plicní ventilaci. Dva dny zpátky kamarád, řidič z povolání a navíc pilot. Dělal vyhlídkové lety. Rozdával radost, optimismus, veselý člověk. Asi padesát let mu bylo. Byl zdráv, nebyl obézní, přesto zemřel na covid. A tak bych mohla pokračovat.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Připadá mi zvláštní, jak to celou dobu někteří zlehčovali větami jako: „Je to v pořádku, umírají staří“ A pak: „Je to v pořádku, umírají staří a nemocní!“ A pak: „Je to v pořádku, umírají staří, nemocní a tlustí.“ Jsem vážně zvědavá, co se bude říkat dál, jestli se něco bude říkat…