Rozdíl dvou mandátů se nezdál být až tak dramatický, celá koalice získala tři čtvrtiny voličských hlasů. Na první pohled by se zdálo, že vyjednávání mohla být stejně jako v minulosti záležitostí několika hodin. Vítěz posílí v radě města, případně dostane víc kompetencí – na složení primátora a jeho náměstků to nebude mít žádný vliv. Volby skončily, jedeme dál.

Překvapivé rozuzlení: Nwelati primátorem na rok a půl, pak jej vystřídá Bouška

Když ale v neděli po volbách lídr STAN ohlásil, že jednání potrvají minimálně několik dnů, bylo jasné, že idylka se nekoná. Jak ostré lokty umí mít vítěz, se ukázalo v úterý večer po zveřejnění koaličního prohlášení. V něm většinu budoucího dění komentuje Jiří Bouška. Ten také prezentuje ponechání Nwelatiho ve funkci primátora ještě rok a půl jako úlitbu z vlastní strany a sám vysvětluje, co se bude následující čtyři roky dít, po personální stránce vedení města i v rámci ekonomických priorit magistrátu. Skoro to působí, jako by Bouška byl primátorem už nyní.

Nwelatiho skromný dovětek s poděkováním voličům a formální slib plnění programu pak působí už jen jako – řečeno se Sheldonem Cooperem z Teorie velkého třesku – konstatování zjevného. Z celého dokumentu zkrátka vyzařuje, kdo nové uspořádání vymyslel, prosadil a kdo s ním „pouze“ musel souhlasit. Soudě podle koaličního prohlášení, Bouška vyhrál nejen samotné volby, ale i následná vyjednávání.

Volební speciál Boleslavského deníku najdete ZDE.