KOMENTÁŘ: Autobusy v Boleslavi jen tak nepojedou. Má to vážně smysl?

Mladá Boleslav je poměrně velké město. Celkovou rozlohu má 28,89 čtverečních kilometrů. Trvale hlášeno je tady 44 a půl tisíce obyvatel. To, kolik jich zde žije doopravdy, je však ve hvězdách. Do Boleslavi, ale také do okolních měst a vesnic totiž přišlo, a přichází, mnoho lidí z celé České republiky, ale hlavně ze zahraničí, kteří zde našli práci v Auto Škoda. No a jen málo kdo ve městě automobilů hlásí trvalý pobyt.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE Opravdové počty mohou být tedy mnohem, mnohem vyšší. Když začala krize spojená s koronavirem, tak Mladá Boleslav omezila hromadnou dopravu. To by ještě šlo. Jenže jen chvíli na to ji „zarazila“ úplně a autobusy, které přepraví tisíce lidí, od té chvíli stojí. To znamená, že stojí dokonce už od března. A jak dlouho budou stát? Kdo ví? Lidem se to příliš nelíbí. Protože ačkoli do pondělí stála Škodovka, tak zdaleka ne všichni místní pracují právě v ní. Doprava se tak pro mnohé stala zásadním problémem. Pan primátor jim však vzkázal, že mohou chodit také pěšky, jezdit na kole, byť třeba služba sdílených kol s názvem Rekola je aktuálně také přerušená, nebo osobním automobilem. Nastalá situace je celorepublikový unikát. Opravdu je hromadná doprava, ve které nikdo nestráví příliš mnoho času, a navíc vzhledem k hygienickým opatřením, tolik riziková? KOMENTÁŘ: Učení je mučení? Děti vážně nemají prázdniny Přečíst článek › KOMENTÁŘ: Zápisy bez dětí, je to dobře? Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu