To bylo tak. Něco jsem potřeboval, a tak jsem zvedl telefon. Zavolal jsem kamarádce. Povídali jsme si, drmolila jako vždy. Já vlastně ani moc nemluvil. U ní je to ale běžné. A něco mi slíbila.

Za pět minut zvoní mobil. Na displeji jméno kamarádky. „Copak?“ ptám se nezištně.

„Jak jsem položila sluchátko, tak mi praskla voda,“ konstatovala suše.

Hrklo ve mne. Uvědomil jsem si, že termín porodu má za dva týdny a že to zřejmě přišlo dříve.

„Co budeš dělat,“ hloupě se ptám a pokračuji: „volala jsi manželovi?“ „Jo, nebere mi telefon.“ „A co mám dělat? Jsem 50 kilometrů daleko, mám zavolat sanitku?“ „Néé, buď v klidu, já do porodnice dojdu, mám to kousek“ odpověděla s ledovým klidem. „Tak pá,“ a zavěsila.

Odpoledne jsem dostal esemesku od jejího manžela, oznamoval, že máme kluka. Tedy on a s manželkou.

Večer mi poslala mi ememsku. Tedy fotku mobilem. Na ní byl malý spáč. Říkejme mu třeba Fanda. A vzápětí se rozezvučel telefon. Na displeji bylo její jméno.

„Tak gratuluju, maminko,“ říkám. A ona spustí. Tak, jak to umí jen ona. I když, to drmolení bylo poznamenáno hodinami předchozími.

„Tak jsi byl první, komu jsem řekla, že mi praskla voda a teď jsi poslední, komu volám,“ lehce a vyčerpaně se smála.

A pak mi popsala ony minuty, které byly spojeny s naším dopoledním telefonováním.

„Když jsem s tebou domluvila, zvedla jsem se z křesla a v tom prsk. A tak volám manželovi, ale on nebere telefon. A tak jsem vymáčkla nějaká číslo a tam jsi byl ty. Pak jsem položila sluchátko a zavolala do práce kolegyni. Praskla mi voda, říkám ji. A ona si myslela, že m i teče kohoutek. Než pochopila, že je to jinak, asi hledala ve Zlatých stránkách. Pak mi předala manžela. A ten zrovna četl esemsku od tebe. A vynadal mi, že se takovou věc, jako je prasklá voda, volám nejdříve tobě. No, řekni, když mi ale nebral telefon.“

Asi se ptáte, co bylo v té esemesce. No, bylo to stručné, napsal jsem mu: „Vole, Janě praskla voda.“

Tak Fando, ať je ti tady fajn…