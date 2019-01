Bělá po Bezdězem - Létat balonem. Jak to vidí šéfredaktor Boleslavského deníku Jiří Macek.

Jiří Macek, šéfredaktor Boleslavského deníku. | Foto: Deník/Pavel Svačina

Kdysi jsem se nechal přemluvit, že se musím proletět balonem. Je to prý zážitek.

Ten hlas měl pravdu. Byl to zážitek.

Pravda, mělo to ale několik háčků.

Když jsem lezl do balonového koše, roztrhl jsem si kalhoty.

Při letu mne zdřevěněl nohy – tak jsem se bál.

Vlasy jsem měl přičmoudlé. To z neustálého zažehávání plamene.

Při přistání jsme zorali kus řepného pole.

Následně jsem ve velké trávě byl promočený až po zadek.

Ale pocit to byl nádherný.

A to jsem ještě netušil, že v rámci bylinářského rituálu to nejlepší“ teprve přijde.

Až do chvíle křtu nového letce jsem totiž netušil, proč s sebou pilot vláčí láhev šampaňského.

Stal se ze mne hrabě z Plužné. Tam jsem 22. června roku 2002 přistál. Tak se musím nyní balonářům, představovat. Když to popletu a oni na to přijdou, mám smůlu - platím šampaňské.

Ale to není všechno. Ještě mi zapálili vlasy, pak je uhasili šampaňským nakonec mi na hlavu naházeli hlínu.

Prostě rituál.

Když jsem letěl podruhé, vloni, byl jsem frajer. Věděl jsem už, že křest u mne nepřipadá v úvahu.

Jen ty debaty pilotů, že letíme nízko a že hrozí, že budeme muset za letu vylézt na borovici – to kvůli záchraně života. Ale že ta borovice nahoře je tuze uzounká, takže se neudržíme a bude dřít kmen až dolů. Jasně že to byly jen hecířské řeči, kterými si všichni ti, kteří jakýmkoliv způsobem poletují vzduchem si tak zpestřují svůj jinak nudný let.

Takže jsem jejich slovům se jen usmíval.

Pravda, když jsme ale drncli košem o špičku stromu, trochu mi zatrnulo.

Ale jen do chvíle, kdy pilot utrousil: Prosím, natrhejte si šištičky na památku. Jednu dvě jsem utrhl, pilot zatáhl za rukověť hořáku, oheň vzplanul a my vystoupali nad borovice.

Řeknu vám, bylo to vloni, tam kousek od Bezdězu, krásné ráno…