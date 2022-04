Vybaven tisícovkou vyrazím na veterinární kliniku, kde obě moje mňoukající zvířata pravidelně očkují a taky jim způsobili, aby se dále už nemnožila. Jelikož jsem si předtím prošel „veterináře Facebook“, ptám se na kapičky, které nejen zahánějí klíšťata, blechy a podobnou havěť, ale zároveň i kočkám odčerví trávicí trakt. Tedy zaženou případné tasemnice a červíky. „Máme buď tyhle, které jsou účinné na měsíc. Ty stojí přes 300 korun. Nebo pak tu máme tyhle, a ty vydrží na tři měsíce. Stejnou značku máme i pro psy, a na nich máme vyzkoušeno, že to krásně vydrží účinkovat celou sezónu,“ vysvětluje ochotná sestřička.

Když vidí, že nerozhodně mlčím, přidá další argument. „Paní měla v přepravce psa, dala mu to a než došla domů, ze psa všechna klíšťata opadala,“ popisuje výtečné reference nabízeného přípravku.

„Tak dobře. Vezmu si dvě ty tříměsíční,“ rozhoupu se konečně. Jenže mi docvakne, že jsem se vlastně nezeptal na cenu. V kapse mám jen tisícovku a karty tu neberou. „Jedna stojí 1 130 korun,“ povídá sestřička a já smutně sklopím uši. Omluvně zahuhlám, že si musím skočit do bankomatu, ale určitě se za chvíli vrátím. Což také splním. Zaplatím necelých 2 300 a mažu domů. Po cestě si ještě říkám: A běda, jak mi některá z koček cukne a já to stříknu vedle. To by mě asi trefilo. Na druhou stranu při mé zručnosti by to zas až takové překvapení nebylo.

Včera jsem zákrok na obou kočkách provedl. Kapička sedla přesně na zadní část krku, aby si to neolízaly. Tradičně se ovšem cítily uražené a z bytu zmizely za rychlého cupitání. V noci mě probudilo známé pištění a údery kočičích paciček. Jako pomstu si ve tři ráno přinesly živou myš a mučily jí přímo pod mojí postelí. Příště se na veterině zeptám, jestli nemají kapičku i na tohle. A vezmu si sebou celou výplatu.