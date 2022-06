Právě nymburská nemocnice minulý týden slavila výročí 140 let existence a podle všech ukazatelů je nyní na strmě stoupající křivce. A to hned v několika ohledech. Zdravotnický personál prošel v posledních letech částečně nucenou proměnou. Novému vedení se podařilo získat odborníky z různých koutů země a klade důraz právě na kvalitu péče. Do kuchyně angažovalo kuchaře se zkušeností z michelinské restaurace a od té doby není po podivných omáčkách s neidentifikovatelnou chutí ani stopy. Špitál získal také stopadesátmilionovou dotaci z evropských fondů. Budou se bourat staré objekty a stavět nový pavilón. Maminky píší děkovné dopisy do porodnice.

OBRAZEM: Nemocnici přijel popřát i profesor Jan Pirk, který v Nymburce začínal

Ve fázi proměn (k lepšímu) je i boleslavská Klaudiánova nemocnice, která coby součást základní krajské sítě dostává příspěvky nejen z kraje, ale také z místní automobilky. To umožňuje modernizaci, o níž si jiné nemocnice z jiných částí země mohou nechat jen zdát. Namátkou z poslední doby budování nové dospávací jednotky přichystané hned u operačních sálů, obhájení certifikátu kvality a bezpečnosti, celostátní ocenění místního dobrovolnického centra.

V Klaudiánově nemocnici vzniká dospávací oddělení. Navazuje na operační sály

Suma sumárum se člověk, který v těchto regionech bude v nejbližší době potřebovat nemocniční lékařskou péči, nemusí bát hospitalizace. Neměl by se dočkat nerudných sestřiček, nepohodlných postelí ani nechutného jídla. Samozřejmě, lidský faktor je nevyzpytatelný a náhoda je blbec. Reference z poslední doby však naznačují, že horší časy mají zmíněné nemocnice snad za sebou.