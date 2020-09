Já si ale nemyslím, že to je pravda a řekl bych, že „rouškovné“ pro seniory - a některé další lidi - je naopak velmi správné. Klidně bych přidal i nějaké vyznamenání. Vysvětlím.

Když se řešilo, jak se chránit proti koronaviru, lidé reagovali různě. Není to tak dávno, co lidé skupovali ve Středočeském kraji i plynové masky, aby se ochránili; dokazuje to, že toto zboží mizelo z armyshopů nevídaným tempem. Někteří takové pomůcky nestihli nakoupit a ani na ně nemuseli mít peníze. Plynová maska s filtry na výměnu není levnou záležitostí.

Senioři, kterým teď někteří lidé nepřejí „rouškovné“, se ale na začátku nezalekli a jako generace, která si byla zvyklá poradit se vším, rozstříhala stará trička a povlečení a proti viru vytvořili roušky nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší. Někteří neváhali i dobrovolničit a šít pro jiné potřebné mimo vlastní rodinu.

Proto je na místě se zeptat, zda na „rouškovné“ tedy nemají zcela logicky nárok lidé, kteří ty roušky šili. A vlastně nejen oni, třeba já jsem šil také a dovedl bych si představit, že by mi tato finanční částka pomohla od stresu. Vždyť za nouzového stavu byly galanterie otevřené a de facto součástí kritické infrastruktury státu. Kdo šil, tak vlastně sloužil vlasti, to je neoddiskutovatelné!

Pokud se tedy někdo ve vašem okolí bude projevovat nepřejícně kvůli „rouškovnému“, zeptejte se ho: A co jsi dělal ty, když se šily roušky?