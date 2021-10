Nutrie, která nedávno údajně u lávky napadla psa, vyvolala ve městě mohutnou diskusi o tom, jak řešit problém s mořskými krysami. Jak se jinak těmto hlodavcům také říká. Zkušenosti ostatních měst ukazují, že jednoduché řešení není nasnadě.

Společnost je obecně v pohledu na nutrie tradičně rozdělena. Existují dva extrémní pohledy na věc: část lidí v nich vidí nenáviděné agresory, invazivní druh, který je nutno ihned při výskytu jakéhokoliv jednotlivce zlikvidovat, i kdybychom ho měli na místě umlátit lopatou.

Druhým extrémem je pak podpora jejich výskytu včetně pravidelného krmení na veřejných místech města a možné zřízení jakéhosi zookoutku, kam se na ně budou školní děti chodit dívat.

Ani jeden z těch pohledů není realistický a v Mladé Boleslavi především uskutečnitelný. Je potřeba si přiznat, že nutrie jsou skutečně invazivní druh. Jejich útok na člověka či zvíře je skutečně ojedinělou událostí.

O daleko větších škodách by mohli vyprávět vodohospodáři, nebo majitelé stavení na březích, pod nimiž si tato zvířata hloubí obří tunely a kanály, čímž břehy podrývají. Ochránci přírody upozorňují na to, že svým působením dokážou z čisté lesní strouhy za několik let udělat špinavou a zanesenou stoku. V sousedním Nymburce by mohli vyprávět.

Když už jsme u sousedů: tam vyřešili narůstající populaci nutrií tak, že objednali speciální firmu, která hlodavce v dané lokalitě čas od času pochytá (ideálně v době, kdy se kolem nepohybuje moc lidí), odveze a usmrtí plynem.

Také Mladá Boleslav se bude muset k problému množících se nutrií postavit čelem. A při trvajícím zákazu lovu těchto zvířat na území města moc jiných variant, než ta nymburská, nezbývá.