Ovšem zdaleka nejužitečnější bude, až agenda státu, kraje a měst, případně veřejných institucí, bude on-line nejen co se týká polohy vozů integrované dopravy, ale hlavně všech žádostí, povolení, vyřizování… Jsme v pětině 21. století, mnoho z nás vybaveno chytrými telefony, ale pořád zhusta vládne papír a razítko.

Při objíždění a obíhání úřadů se tedy můžeme podívat v reálném čase, kdy nám to jede. Ale upřímně, nebylo by lepší, kdybychom z pohodlí obýváku s pantoflemi na nohou nechali místo nás pobíhat po úřadech to lejstro a úředníka s ním?

Na dálku zaplatili za psa a nechali si prodloužit platnost dokladů, vyplnili jeden formulář a úřady by si ho mezi sebou vyměnily. Zatím se obyvatelé dočkali jen jednotlivých řešení, podle toho, jak moc na on-line agendu dá vedení toho kterého úřadu či města.

Tady, jako ostatně v mnohém jiném, zatím soukromý sekto dává státu na frak. A veřejná správa má zpoždění a přistavuje na zastávku 30 let starý autobus.