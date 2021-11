Miluji houby. Dvakrát. Moc rád je sbírám stejně rád je mám i na talíři. Jenže letos jsem si „courání“ po lese moc neužil a když už jsem se do českých hvozdů dostal, byla to obyčejná marnost nad marnost. Houby se mi letos zkrátka velmi dobře schovaly.

Jenže, jak to slýchávám při zabroušení na houbové hovory, v tom nejedu úplně sám. Ani jiní sběrači lesních plodů si moc radosti nad plnými košíky neužili. Samozřejmě každý si přidá svou teorii neplodnosti lesů a nejčastěji se na tapetě objevuje sucho.

I já jsem zastáncem takového vysvětlení a mám i svou teorii, kteří někteří neberou a jiní mě rovnou považují za konspirátora. Podle mého za nedostatkem dešťů může civilizace a konkrétně doprava. A nejvíc určitě ta letecká. Navíc jen tak nestřílím od pasu, ale mám pro svůj názor i logické a dokonce praxí ověřené vysvětlení.

Když přišel do Evropy z dálného východu „netopýří“ atak, nesmělo se chodit na fotbal, do divadel a kin nebo do škol a v tu chvíli byla veškerá rozbujelá doprava zbytečná. První to pochopily aerolinky, které zrušily lety bez cestujících. Tisíce letů. A světe div se, z oblohy ubyly čáry kondenzačních stop tryskáčů a najednou, po dlouhých týdnech bez kapky, začalo pršet. Tak rychle se příroda dokázala zmátořit. Jeden známý ale tvrdí, že to je nesmysl, protože letadla létají hodně vysoko, až nad dešťovými mraky, proto se suchem nemají nic společného, protože mraky přece v té výšce nemohou „rozfoukat“ nebo odvát jinam.

Jenže zanedlouho se počty nemocných snížily a lidstvu, jak jinak, otrnulo. Do vzduchu se postupně zase vrátily tisíce letadel a do vzduchu přibyly miliony tun škodlivých spalin. A co se stalo? Přestalo pršet. Proto stále tvrdím, a to mi nikdo nevyvrátí, že za nedostatek hřibů mohou letadla.