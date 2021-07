Téměř přesně po dvou letech se opakuje situace s posprejováním části Karlova mostu. Zatímco v červenci 2019 němečtí turisté poničili jeden z pilířů, nyní neznámý vandal nastříkal modré nápisy v angličtině na pravou stranu zábradlí i podstavec sochy směrem k Pražskému hrady asi od poloviny kulturní památky. Policie v souvislosti s událostí dohledala a zveřejnila kamerový záznam zachycující muže a ženu, které zároveň vyzvala, aby se přihlásili s výpovědí. V podvečerních hodinách se mladík z dvojice dostavil na služebnu a k činu se přiznal. Na odstraňování nápisů začal v sobotu odpoledne pracovat restaurátor.

Na případ upozornila zpravodajka ČTK kolem pátečního poledne. Podle agentury jsou nápisy jako například „hate you“ (nesnáším tě), „love“ (láska) nebo „sorry“ (promiň) nastříkány nesmyvatelnou modrou barvou. Sprej se objevil rovněž na lampě.

Pražský magistrát se stejně jako policie celou situací zabývá. „Kolegové z Technické správy komunikací (TSK) současné graffiti již řeší a bude se pravděpodobně odstraňovat i ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy, protože se jeden tag objevil i na jedné ze soch,“ sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Den, kdy byl položen základní kámen

Ironií osudu je, že se událost stala právě 9. července. Podle legendy totiž základní kámen mostu položil Karel IV. právě v tento den roku 1357 v 5:31, aby palindromická kombinace lichých čísel přinesla stavbě štestí, v což doufali královští astrologové. Karlův most v centru metropole, který byl vybudován na místě bývalého Juditina mostu, zůstal až do roku 1841 jediným „suchozemským“ spojením přes Vltavu.

Ikonická stavba přečkala staletí včetně ničivých povodní. V posledních letech se však stále více stává terčem vandalů. Kromě zmiňovaného graffiti „SEPSIS“ (o rozměrech 2 x 5 metrů) na Kampě směrem k ulici U lužického semináře „ozdobil“ jeden z pilířů v březnu letošního roku nápis „Krakov + Moskva = Praha“. Podle mluvčí TSK Barbory Liškové byl zaznamenán takzvaný tag také na schodišti na přelomu května a června.

V případě německých turistů případ dospěl až k odsouzení. Benjamin Wittig, jenž byl spolu s bratrem Niclasem Steigerem před dvěma lety pachatelem vandalismu, před několika měsíci proti verdiktu podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Nesouhlasí s ročním podmíněným trestem, pokutou sto tisíc korun a vyhoštěním na pět let. Podle Wittiga totiž nápis sprejoval jen bratr, který vinu přiznal s tím, že Němci nevěděli, o jakou památku se jedná.

Graffiti tehdy přes noc na 28. července odstranil profesionální čistič Miloslav Černý pomocí horké vody a páry. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) se pak s Černým, jenž si ve vězení odpykal 12 let za dvojnásobnou vraždu, setkal a kritizoval postup úřadů, protože restaurátorské práce měly trvat až do půlky srpna. Památkáři naopak vyjádřili obavy, aby Černého zásah bez souhlasu nepoškodil zdivo Karlova mostu.

Černý, který se stal předloni mediální celebritou, se podle zpravodajského portálu iDNES.cz teď raději drží stranou. Minule jej totiž magistrátní společnost varovala. „Když uvidím, že to dělají pořádně a má to smysl, tak se do toho pouštět nebudu. Ale když uvidím, že se s tím matlají, tak na to vlítnem,“ citoval web „fantoma“ z Karlova mostu.

Čištění musí začít co nejdříve

Tentokrát by se měli o vyčištění postarat zkušení restaurátoři. „Odstranění současných nápisů proběhne v řádu několika hodin, maximálně několika dní podle obtížnosti,“ citovala ČTK mluvčí Liškovou. Odpoledne mluvčí upřesnila, že TSK již kontaktovala restaurátora, kterého má pro podobné případy nasmlouvaného. Ten skutečně s prací na odstraňování nápisů začal již v sobotu odpoledne.

Restaurátor Jakub Tlučhoř odhadl, že práci dokončí v řádu dní. Vandalské projevy sprejerů odstraňoval z nejstaršího mostu v Praze už několikrát, tento případ ale označil za zatím nejrozsáhlejší. Muž, kterého na místo povolala Technická správa komunikací, novinářům řekl, že při odstraňování grafitti je důležité začít co nejdříve.

Ráno na mostě odebral vzorky pro zkoušky rozpustnosti pojiv obsažených v použitém spreji. Poté vyvinul vhodnou směs organických rozpouštědel. „Je to gel, který se nanese na jednotlivá počmáraná místa a cyklicky se bude tlakovou párou vhánět do povrchu kamene, aby se z porézního systému vytlačily pigmenty a nedošlo k žádnému poškození kamene,” popsal muž, který kvůli aktuálnímu případu přerušil zahraniční dovolenou.

Zábradlí prošlo před časem rekonstrukcí a část kvádrů je nová. Podle Tlučhoře to ale při metodě odstraňování spreje nebude hrát roli. „Nový kámen má podobné složení. Je to hrubozrnný křemenný pískovec s podobnými porézními systémy,” vysvětlil. Pracovat začne sám, pokračovat zřejmě bude i přes noc. Pokud by se odstraňování protahovalo, povolá si pomocný tým.

„Je důležité odstranit graffiti co nejdřív. Čas hraje hraje roli, protože dochází k polymerizaci barev - těch pojiv, co na tom jsou,” zdůraznil. Podle něj navíc grafitti láká další vandaly. „Když máte třeba na fasádě grafitti už starší, přitahuje to dalšího grafiťáka, který to podepíše. Je to jako když máte skládku - další člověk tam odhodí svůj bordel,” podotkl.

Mladík se přiznal

„V současné chvíli probíhá dokumentace na místě a zajišťování kamerových záznamů. Neznámému pachateli hrozí za trestný čin poškození cizí věci až tři roky za mřížemi,“ uvedli na oficiálním twitterovém účtu pražští policisté. V sobotu po poledni potom zveřejnili video, jež zachycuje muže a ženu, které v souvislosti s událostí chtěli vyslechnout a požádali také veřejnost o pomoc s pátráním.

„V podvečerních hodinách se na místní oddělení policie dostavil mladík, který se poznal na záběrech v médiích a k posprejování mostu se přiznal. Také již známe totožnost dívky ze zveřejněných záběrů, která byla s ním," řekl policejní mluvčí Jan Daněk. „Vzhledem k tomu, že jsou oba mladiství, zákon nám nedovoluje k věci poskytnout další informace," dodal mluvčí. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.

Zatímco zahraniční turisté dnes kolem graffiti procházeli bez povšimnutí, čeští návštěvníci mostu se nad nimi často pohoršovali a vandala nazývali nelichotivými výrazy. „Karlův most je naše chlouba, toto poškozování si nesmíme nechat líbit,” řekl restaurátor. Pachateli vzkázal, že kdyby to šlo, nechal by ho za trest odstraňovat graffiti na všech památkách. „Aby zjistil, že to není jen tak. Je za tím kus práce a taky riziko poškození té památky,” dodal.