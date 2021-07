Někteří sportovci – třeba hvězdy NBA – poletí do Tokia soukromými tryskáči. Ovšem reprezentanti ostrovních států v Pacifiku můžou o podobném luxusu jen snít. Koronavirová omezení je nutí poměrně dobrodružně improvizovat. Vyprávět by o tom mohli třeba reprezentanti Fidži.

Na minulé olympiádě v Riu prožili fanoušci na Fidži stav extáze. Tamní ragbisté totiž pod pěti kruhy vyválčili zlatou medaili. Nešlo jen o první zlato, ale vůbec první „placku“ pro ostrovní stát s necelým milionem obyvatel.

Nyní se hrdí reprezentanti Fidži chystají na hry v Tokiu, jenže čelí zásadnímu problému. Na jejich souostroví dramaticky stoupá počet nákazy koronavirem varianty delta, plně naočkováno je jen asi šest procent populace a země je izolována od zbytku světa.

Veškeré komerční lety jsou zrušeny (to se ostatně netýká jen Fidži, ale dalších pacifických státečků) a přibližně padesátičlenná výprava náhle řešila, jak se dostat (legálně) do Japonska. Plán letět do Tokia z Austrálie totiž ztroskotal na zpřísněných opatřeních.

Sbalit se musejí do 48 hodin

„Byla to opravdová logistická výzva,“ řekla agentuře AP Lorraine Marová z tamního olympijského výboru.

Nakonec se našlo věru originální řešení: olympijská výprava Fidži se včetně mohutných ragbistů a ragbistek „vmáčkla“ do dopravního letadla, které z ostrovů odváželo náklad mražených ryb. Snad po příletu do Tokia nebudou sportovci příliš zavánět…

Ale humor stranou. Podobné trable komplikují splnění olympijského snu i v dalších zemích v Tichém oceánu. Například tři vzpěrači ze státu Samoa museli účast v Tokiu vzdát, protože vláda nechtěla riskovat zavlečení viru z Japonska. Nepustí své siláky z ostrova. Dalších osm sportovců z této země, kteří se připravovali v zahraničí, na hry pojede.

Potíže čekají na olympioniky z Oceánie i při odjezdu z Tokia. MOV totiž chce, aby sportovci opustili olympijskou vesnici do 48 hodin po ukončení jejich soutěží, což při současných cestovních omezeních znamená pro Fidži a spol. značnou komplikaci při zajišťování letenek.