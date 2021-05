Od založení fond přispěl k rozvoji Mladoboleslavska podporou již více než 200 projektů a studií.

Mladá Boleslav je místo s obrovským potenciálem | Foto: se souhlasem NFŠA

V centru našich aktivit stojí LIDÉ, společně s nimi tvoříme z mladoboleslavského regionu místo, kde se dobře žije. Zajímá nás, co si občané myslí, a pravidelně se jich na to ptáme. Naši pomoc chceme směřovat přesně tam, kde je to nejvíce potřeba.