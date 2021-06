Máj není jen měsícem lásky, ale i měsícem diverzity. Nadační fond Škoda Auto usiluje o zlepšování života v regionu, v centru jeho pozornosti při tom stojí lidé, jejichž potřeby jsou pro fond nejdůležitější.

Jedním z klíčových témat, na které bude Nadační fond i v budoucnu dále upozorňovat, třeba i prostřednictvím spolupráce s organizací Czechitas, je vedle různorodosti kultur nebo podpory znevýhodněných skupin osob také uplatnění žen ve společnosti.

I na Mladoboleslavsku žijí ženy, které se i s dětmi věnují rozvoji své kariéry, aniž by některou ze svých rolí zanedbávaly. Takové ženy, jako je například kvestorka Škoda Auto Vysoké školy Sandra Lacinová, boří mýty a jsou inspirací pro všechny, kdo o sobě pochybují.

Poslední roky byly pro Sandru plné výzev. Děti, práce, starost o domácnost, covidová krize a k tomu i kariérní změna. Sandra se před rokem a půl přihlásila do výběrového řízení na pozici kvestorky a uspěla.

Do nového zaměstnání nastupovala během prvního lockdownu. Kolektiv a práci poznávala přes počítač, k tomu má doma tři malé syny. Na mateřské dovolené ani jednou prakticky nepobyla.

Již od narození prvního dítěte se zároveň věnuje rodině i pracuje. Jako jiné mámy, které kloubí kariéru s rodinným životem, musela čelit mnohým předsudkům.

„Stále si řada lidí myslí, že když se ženě narodí dítě, musí s ním být doma. Jenže když je pak doma se dvěma dětmi třeba šest let, pracovní svět se tak výrazně posune, že návrat do praxe je pak velmi obtížný,“ říká Sandra Lacinová.

Když otěhotněla poprvé, stejně jako většina prvorodičů s manželem netušili, do čeho jdou.

„Samozřejmě nás napadaly otázky, zda budeme dobří rodiče. A zamýšleli jsme se i nad tím, jak budeme muset život přeorganizovat. Pak jsme zjistili, že nic zásadního měnit nemusíme,“ vzpomíná Sandra na své prvotní obavy.

Dnes už Sandra ví, že nejdůležitější je pro ni podpora manžela i zaměstnavatele.

„Já měla na nadřízené vždy štěstí. Věděli, že mám děti, ale také to, že si svou práci udělám. A nezáleží na tom, jestli dopoledne, odpoledne nebo večer. Důležitá je otevřenost, důvěra a domluva,“ zdůrazňuje Sandra.

Přestože si nikdy nenechala ujít besídku dětí ani schůzku ve škole, předsudkům vůči brzkému návratu do práce čelila i v rodině.

„Pokud žena cítí, že se do práce vrátit chce a je to pro ni důležité, neměla by se obávat reakcí svého okolí a měla by to udělat. Zvládnout se to dá, i když je třeba někdy pomoc druhých. Často máme obavy jen samy v sobě. Přitom jsme velmi silné,“ uzavírá Sandra Lacinová.