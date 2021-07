Dny zdraví jsou dnes již tradiční akcí zaměřenou na podporu zdravého životního stylu a prevenci vzniku závažných onemocnění. Součástí akce, kterou organizuje Nadační fond ŠKODA AUTO, budou odborná vyšetření a konzultace prováděné zdarma, workshopy i soutěže.

Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou a interaktivní formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví nebo jak předcházet zdravotním potížím, ale také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.

Odborné konzultace v rámci Dnů zdraví v Mladé Boleslavi se zaměří na vyšetření kožních znamének, měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi nebo konzultace s fyzioterapeutem.

Součástí akce budou také workshopy na témata aktivního životního stylu, duševního zdraví a ergonomie nebo soutěže o ceny související s aktivním životním stylem. Účastníci se rovněž budou moct informovat o různých zdravotních rizicích a o tom, jak jim předcházet.

Rozvoj zdravotní prevence v regionu je jednou z letošních priorit Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Na podzim letošního roku plánuje nadační fond přivést Dny zdraví do celého mladoboleslavského regionu prostřednictvím kamionu zdraví. Až do konce letošního listopadu se Mladoboleslavané mohou zapojit do grantové výzvy Pohybem pro dobrou věc. Aktivní životní styl v regionu podpoří také série videí Dny zdraví online.

„Cílem těchto aktivit je podpořit koncept well-being, aktivizovat občany v přijetí odpovědnosti za vlastní zdraví a nabídnout jim možnosti, které jim pomohou předcházet nemocem a jejich následkům,“ říká ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO Ladislav Kučera.