Dva hráči s výraznou mladoboleslavskou minulostí posílí český národní tým na mistrovství světa v Lotyšsku.

Radan Lenc v dresu národního týmu | Foto: ČTK

Českou reprezentaci na mistrovství světa opouštějí útočníci Filip Chytil a Lukáš Sedlák. Chytil utrpěl v neděli proti Kazachstánu zranění v obličeji, dnes zkusil s týmem trénovat, ale v turnaji nemůže pokračovat. Sedlák má z pondělního utkání s Lotyšskem po zásahu pukem zlomeninu v kotníku a dnes obul brusle kvůli focení českého týmu před tréninkem v Daugava Areně.

Český tým při zranění hráčů už zažádal Mezinárodní hokejovou federaci o uvolnění míst na pětadvacetičlenné soupisce. Už dnes se k týmu jako náhradník připojí útočník Radan Lenc ze švédského HV 71 a generální manažer Martin Havlát bude dolaďovat také nominaci útočníka Radima Zohorny z farmy Toronta z nižší AHL.

"S Lukášem Sedlákem i Filipem Chytilem to vypadá špatně. Budou muset nás opustit. Sedlo to dneska zkoušel, Filip pak i s klukama na ledě. Ale bohužel to nepůjde a budeme muset je nahradit," řekl Havlát.

"Dnes večer by měl přijet Radan Lenc a až ráno vstane Zohy, tak s ním mám v plánu mluvit. Uvidíme, jak to dopadne tam," řekl Havlát. Se Zohornou, který je po vyřazení v play off AHL v Torontu, se chystal řešit detaily příjezdu.

Chytila zranil zásahem hokejkou do obličeje v nedělním utkání obránce Danil Butěnko. Od té doby byl na ledě jen v úterý individuálně s útočníkem Filipem Chlapíkem a dnes se s celoobličejovým krytem zařadil do přípravy s týmem v červeném dresu náhradníka.

Toman posbíral na českém šampionátu hned čtyři medaile

"Doufali jsme," řekl Havlát. "Po jeho pocitech dneska, když byl na ledě, tak se rozhodl, že to bohužel nejde dál. Filip má něco u nosu, co by tam nemělo být," přiblížil hráčovo bolestivé zranění.

Sedlák, který Chytila proti Lotyšsku nahradil v první formaci vedle kanonýra Dominika Kubalíka a kapitána Romana Červenky, inkasoval ránu pukem do kotníku na levé noze. Zápas dohrál, ale od té doby byl v péči lékaře Antonína Chocholy. Dnes obul brusle kvůli focení českého týmu před tréninkem v Daugava Areně, ale do přípravy nezasáhl. "Něco tam má naštípnutého nebo zlomeného," konstatoval Havlát.

Třiadvacetiletý Chytil byl na čtvrtém mistrovství světa a ve dvou zápasech si hráč New York Rangers připsal jednu asistenci. O sedm let starší Sedlák z týmu vítěze základní části extraligy Pardubic na světovém šampionátu debutoval, ale loni se už zúčastnil olympijských her v Pekingu. Na turnaji je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu s pěti body za tři góly a dvě asistence.

Lenc se nevešel do konečné nominace po Českých hrách v Brně při posledním škrtu. Jednatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi před dvěma roky na MS také v Rize debutoval na velké mezinárodní akci. Zúčastnil se i loňské olympiády.

Sedmadvacetiletý Zohorna se může představit na velké mezinárodní akci poprvé. Klubová sezona mu skončila v noci na čtvrtek po vyřazení celku Toronto Marlies ve finále Severovýchodní divize play off AHL s Rochesterem 0:3 na zápasy.

Zkušenosti s velkými turnaji mají z minulosti jeho starší bratři, s kterými se v národním týmu potkal i v jednom útoku. Pětatřicetiletý Tomáš z Pardubic startoval na čtyřech MS a dvou olympiádách. Dvaatřicetiletý Hynek ze švédského Oskarshamnu podobně jako Lenc neprošel posledním škrtem v přípravě. Na kontě má dvě účasti na světových šampionátech a byl i loni pod pěti kruhy v Pekingu.

