Češi šli přitom do play-off s pěti výhrami v zádech. I s utrápenými, ale počítaly se. Hlavně po obratu se Švédskem z 0:2 na 4:2 mnozí národnímu týmu predikovali, že může jít o zlomový okamžik a že se mužstvo zastaví až s medailí na krku. Nic z toho. Finové trápení českého hokeje nemilosrdně posunuli na další stupeň.

„Myslím, že jsme si na turnaji prošli hodně těžkým obdobím. Líbilo se mi, jak jsme se semkli jako skupina, jak jsme byli v šatně. Jaký to byl kolektiv uvnitř týmu a jak jsme spolu žili. To bylo dobrý,“ začal kapitán týmu Jan Kovář po vypadnutí pozitivně.

„Od třetího zápasu jsme hráli o bytí a nebytí, což bylo nepříjemné. Ale semkli jsme se, zvedli to. Zápas však ukázal, co nám chybělo. Snažili jsme se, bojovali, ale moc jsme si nevěřili a nedali jsme branku,“ narážel zklamaný Kovář na jednu z největších slabin české výpravy v Lotyšsku – neschopnost dát gól.

Podobnost s Vancouverem

Utkání s Finskem tak trochu připomínalo čtvrtfinále olympijského turnaje z Vancouveru z roku 2010 (0:2). Marná snaha o dobývání severského území nepřinesla ani jeden úspěch. Ani jednu střelu, která by zapadla za záda bezchybného brankáře Olkinuory. Ten si přitom často a s ledově chladnou hlavou hrál na třetího obránce. Co by za jeho přesné rozehrávky dal takový Filip Hronek – v Rize rozhodně nešlo o jeho turnaj.

Naopak obhájcům titulu onen jediný zářez stačil. Laxní obrana se v polovině zápasu nechala obrat o puk a Innala pohodlně dorazil vyraženou střelu za Šimona Hrubce. Vítězný gól byl na světě.

„Musíme si přiznat, že jsme byli ve čtvrtfinále outsidery, protože Finy osobně tipuju na vítěze celého šampionátu. Vypracovali jsme si hodně šancí. Škoda, že tam nic nepadlo,“ soukal ze sebe brankář Šimon Hrubec.

?Trenér Filip Pešán včera hodnotil zápas s Finskem i průběh celého turnaje ? https://t.co/zOjlqgQB2x pic.twitter.com/nWo4QWHTi5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) June 4, 2021

Kouč Filip Pešán tak svoji první misi u národního týmu zakončil nezdarem. V klíčové bitvě nepomohlo ani další přeskupení útoků.

„My jsme do poloviny bojů v základní skupině hledali tvář, až pak jsme ji začali plnit. Čekal jsem, že Finy potrápíme víc,“ řekl Pešán už tradičně s výrazem pokerového hráče po vzoru koučů z NHL.

Posléze ale Pešán přeci jen přiznal, že si turnaj v prostředí světových hvězd užíval. „Kvalita hráčů tady je obrovská. Když vidím hrát takové velikány, je to úžasný, měl bych z toho ale větší emoce, kdyby byla plná hala na každý zápas. Šlo o užitečný turnaj, který mi dal hodně zkušeností,“ přiznal.

Šéftrenér Českého hokeje zároveň přidal pohled i z obecnějšího hlediska. Dle Pešána chybí lídři s chutí vyhrávat.

„Musíme se naučit vyhrávat, speciálně mladí hráči. Potřebujeme lídry, vítěze, kteří se oddají zápasu a přivezou do Česka úspěch. Tohle u mladých hráčů musíme vyvolat. Neříkám, že to tady nebylo, ale pořád takové vítěze tak trochu hledáme,“ uzavřel Pešán.