Bronzový kanoista Josef Dostál vsadil na úplnou pohodu. Vodu už letos téměř neplánuje.

„Budu chodit na ryby, občas se zajdu podívat na trénink, kdyby někdo potřeboval pomoct například s technikou. Na vodě ale už letos závodit nebudu,“ prohlásil osmadvacetiletý Dostál s tím, že nejvíc se s příjezdem z Japonska těšil na rodinu.

Naopak kolega z bronzového kajaku Radek Šlouf se rozhodl trénovat dál. „O víkendu je v Račicích testování, budu se ucházet o místo ve čtyřkajaku. Podle toho, jak to dopadne, budu mít další program,“ popsal Šlouf, jenž v Tokiu vybojoval medaili při svém premiérovém startu na olympiádě.

Ondra vyhání nezdar ve skalách

Lezec Adam Ondra vsadil na aktivní relax. Zklamání z šestého místa vyhání z hlavy oblíbeným lezením po skalách, které před olympiádou musel oželet.

„Přece jen teď smutek převládá a v hlavě výsledek ještě pár týdnů zůstane. Dřív, nebo později, mě to ale přejde, skály to zahojí,“ řekl Ondra.

Jsou ale i tací, kteří po zisku zlaté medaile rázem odcestovali na další turnaj. Řeč je třeba o Kateřině Siniakové, která po skvělé jízdě po boku Barbory Krejčíkové zamířila do Montrealu k turnaji v singlu. Do Kanady se přesunula i Petra Kvitová napravit nezdar z her, kde skončila na raketě „neznámé“ Belgičanky.

Řeč s Vetchým i mediální povinnosti

Stejně jako Dostál se zpátky do sportu zatím nepohrne ani zlatý judista Lukáš Krpálek.

Program má ale i tak nabitý. Vyjma schůzky s kamarádem a hercem Ondřejem Vetchým, který je rovněž rodákem z Jihlavy, se Krpálek věnuje dobře známým mediálním povinnostem. Oproti Riu na ně ale není sám, na olympijský vrchol letos dokráčeli jeho další čtyři krajané.

A co hvězdné oštěpařské duo Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý? Po více než 14 hodinách letu z Tokia se oba úspěšní reprezentanti netajili, že se těší hlavně na odpočinek.

„Počet hodin, které jsem naspal od závodu, by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Nejsem navíc typ, který by plánoval něco veřejně, spíše to oslavím s rodinou a přáteli,“ uvedl Veselý.

„Taky jsem toho moc nenaspal a těším se na postel. Zároveň mě ale čekají i další povinnosti a určitě se chystám ještě na dva nebo tři závody,“ prozradil Vadlejch.