Sehnat exotické ovoce jako banány či pomeranče, toaletní papír nebo maso často nešlo za minulého režimu bez toho, aniž by si zákazníci vystáli nějakou tu frontu. Vyplývá to z výsledků velké ankety Deníku Jak vidí Češi listopad 1989 mezi respondenty, kteří zažili na vlastní kůži reálný socialismus.

Z knihy Poslední revoluce - Sušice | Foto: Herbert Slavík

Jednoduché nebylo ani pořídit si módní oblečení. Skoro polovina respondentů ankety Deníku odpověděla, že se u nich doma šilo, protože to byl jeden z mála způsobů, jak se odlišit. Dalších třicet procent pak tvrdí, že v běžné konfekci zkrátka nesehnali to, co by chtěli.