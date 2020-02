Zastupitelka, ředitelka a sportovkyně Emílie Kalová je pyšná na své tři děti

Můj nejmladší šestnáctiletý syn studuje gymnázium a chtěl by být lékařem. Byla bych moc ráda, kdyby mu to vyšlo. Prostřední dcera se připravuje na povolání pečovatelky a nejstarší dcera studuje obor „Plánování a řízení krizových situací“ na Fakultě bezpečnostního managementu při ČVUT. Specializuje se na bezpečnost práce a požární ochranu. V rámci bakalářské práce, kterou letos připravuje, bude vypracovávat a spolurealizovat evakuaci našeho Městského centra komplexní péče s tím, že v závěrech své práce upozorní na rizika a na to, co by bylo potřeba zlepšit a dokoupit. Děti mi dělají radost.