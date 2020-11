Vratislav Morava: Se školou jsem natolik spjatý, že mě má práce stále baví 

Zejména si myslím, že si žáci se zaměstnanci zaslouží více optimismu a podpory. Po ekonomické recesi, vyvolávání obav z imigrantů se přešlo do koronavirové epidemie. K tomu se šíří mnoho nesmyslů z internetu a sociálních sítí. Proto se snažíme dávat ve škole našim žákům pocit jistoty a bezpečí. Věřím, že si toho váží a rádi do školy chodí. Nyní vyučujeme praxi a docházka žáků je téměř stoprocentní. Vir covid-19 zřejmě nevymizí. Budeme se muset s ním naučit žít a bránit se imunitou, hygienou a vakcínami. Věřím, že s tím se vrátí i pravidelná výuka do škol.

Zdroj: Deník / Michal Bílek