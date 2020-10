Vojtěch Dvořák: Moc nerozlišuju mezi prací a koníčky

Koníčků má hodně, tím hlavním jsou jeho pracovní aktivity. Razí myšlenku „one time“ – jeden čas. To znamená, že moc nerozlišuje mezi koníčky a prací. Snaží se, aby to, co mu přináší příjem, ho zároveň bavilo, i když to může znít jako fráze. Pro Zvířetice to platí stoprocentně, vše kolem památky mu přináší velkou radost, především práce s dětmi. Rád cestuje, běhá, čte. Zajímá ho design, technologie a jejich využití k prezentaci historie. Také je fanda BMW.

