Vedoucí bakovské knihovny v době pandemie šila dětské roušky

Vedoucí bakovské knihovny v době pandemie šila dětské roušky

Taťána Dvořáková v bakovské knihovně pracuje již 10 let v pozici vedoucí. V rámci činnosti knihovny zajišťuje také chod Muzea Bakovska a podílí se na organizaci kulturních akcí města. "Záměrně hovořím o „naší" práci, neboť za dobu svého působení jsem zažila mnoho kolegů, bez jejichž přičinění, které bylo a je často mimo rozsah jejich pracovní doby, bychom nedokázali udržet provoz knihovny nad rámec běžné služby čtenářům. V současné době je mojí nejbližší kolegyní slečna Eva Chládková, která studuje vysokou školu zaměřenou na knihovnictví. Za dobu mé práce v knihovně se ale do pomoci se zajištěním akcí pro děti i pro dospělé dobrovolně zapojila i řada dalších místních i přespolních lidí, kteří s námi spolupracují i nadále a umožňují nám tak vytvářet zajímavé akce nejen pro občany Bakova. Poděkovat za to musíme také podpoře ze strany města Bakova."

Zdroj: Deník / Michal Bílek

Velmi mile jsem byla překvapena ochotou umělců, které jsem oslovila v rámci programu „Bakovská hudební mozaika". Tento hudební, několikadílný program jsem se rozhodla vytvořit jako „náhradní" činnost knihovny v době nouzového stavu při pandemii Covid-19, abychom trochu přispěli ke zlepšení společenské nálady. Každý účinkující nám poslal své písničky, ze kterých vznikly krátké medailonky.

Zdroj: Deník / Michal Bílek

Mým koníčkem jsou především děti – tím myslím nejen moje vnoučata, ale i naši malí čtenáři. Ráda pro ně vymýšlím v rámci činnosti knihovny různé tvůrčí akce. Vedla jsem zde například výtvarnou dílničku a věřím, že se nám tuto činnost podaří obnovit i po ústupu nouzového stavu. Mám štěstí, že má práce a koníček se spojuje.

Zdroj: Deník / Michal Bílek

Máme mnoho čtenářů všech věkových kategorií. První den otevření knihovny po jejím nutném uzavření v rámci pandemické situace přišlo 79 lidí. Snažíme se vést ke čtení již předškolní a nejmladší školní děti, pro které pořádáme pravidelné programy, a to i ve spolupráci se základní školou. Velmi často využíváme prostor Muzea Bakovska, protože některé z programů jsou o historii regionu. Dospělým čtenářům se snažíme běžný čtenářský život obohatit besedami na zajímavá témata a koncerty.

Zdroj: Deník / Michal Bílek

Šití roušek původně vzniklo z podnětu tajemnice Městského úřadu v Bakově nad Jizerou, která vítala tuto výpomoc na začátku nouzového stavu, kdy roušek bylo málo a město potřebovalo vytvořit zásobu pro občany. Vyrábět dětské roušky mě napadlo v průběhu šití. Barevné roušky s přiloženým mottem: „Noste roušky, každý to ví, sluší všem i medvídkovi" jsem začala vytvářet se záměrem udělat malým dětem z povinnosti nosit roušky zábavu. Tyto roušky jsem kromě bakovským dětem věnovala i dětskému oddělení Klaudiánovy nemocnice. Celkově se mi jich podařilo ušít vice než 150.

Zdroj: Knihovna Bakov nad Jizerou

V naší práci by provádění změn mělo mít za cíl zlepšení služeb čtenářům a návštěvníkům muzea. Pro letošní sezónu je nově připravena historická hra Velmistrova Šifra, která je vhodná pro rodiny s dětmi. Napínavé hledání klíče dovede návštěvníky až k tajemné truhlici. Nově si také v muzeu budou moci návštěvníci prohlédnout expozici ševcovství a košíkářství. Chtěla bych, aby se nezapomínalo na prostá, avšak důležitá řemesla. Každá změna ale nemusí vyhovovat všem, takže ne vždy je to jednoduché. Místo ale vytvářejí především lidé a svou rodinu, spolupracovníky a přátele bych neměnila.

Zdroj: Deník / Michal Bílek

