Václav a Iva Bisovi: Nepřijde nám, že bychom byli hrdinové

Iva: Já pracuji jako prodavačka, baví mne to mezi lidmi. K tomu 31 let zpívám ve sboru, jezdím do něho až do Hořic. Za manželem jsme se odstěhovala před deseti lety. Nějaký čas jsme měli vztah na dálku. Do Hořic stále dojíždím na zpívání, mám tam kořeny. Také máme tři vnoučata, kterým se snažím věnovat. Baví mě úplně všechno a mám pocit, že vůbec nemám čas. Když něco dělám, tak to dělám, dělám to co nejvíc poctivě. Moje heslo je: Zachovat si zdravý rozum.