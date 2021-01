Učitel Petr Polanka ve volném čase kope balon do branky i do jamky  

Nyní už třetím rokem pracuje na škodováckém učilišti, učí tělocvik, češtinu a občanskou nauku. Mimo učebny je Petr stále aktivním sportovcem. Už přes pětadvacet let se věnuje fotbalu. „Vždycky jsem ho hltal ze všech sportů nejvíc, proto mě mamka v pěti letech vzala na nábor do FKMB. V dorostu jsem pak přestoupil do Kosmonos,“ vrací se ke svým fotbalovým začátkům. V Kosmonosech se brzy prosadil do A týmu, za který převážně v krajských soutěžích odehrál sedm sezon. Potom ale kvůli časové vytíženosti spojené se zmiňovaným cestováním musel udělat krok níž – do Čejetic. „Tam mě nadchla specifická parta a prostředí, a tak tam s radostí hraju dodnes,“ říká o svém působení v Čechii. Její dres nyní hájí coby záložník, jako kluk v Boleslavi přitom hrál v útoku a v Kosmonosech zase nastupoval na stoperu.

Zdroj: Deník / Michal Konvalina