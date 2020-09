Syn přivedl tátu do týmu jako svého bodyguarda  

Někteří lidé se diví, co čeho jsem se to pustil. Trochu mi to naznačuje i manželka. Říká, jestli se na to cítím, jestli není blbost něco takového dělat. Ona má sport ale také v krvi. Na jednu stranu nadává a na druhou stranu je ráda, že dělám něco, co mě baví.

Zdroj: Deník / Jan Prošek