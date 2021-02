Starostka Brodců Edita Nová: Současná byrokracie je všepohlcující

Jmenuji se Edita Nová, pocházím z Malacek, kde jsem žila do svých 24 let. Provdala jsem se do Prahy, ale brzy jsme utekli na vesnici do Brodců. Žiji zde čtyřicet let z toho deset „starostuji“. Mám to tu ráda. Jsem stavařka, postupně jsem pracovala jako projektantka dopravních staveb, vedoucí nákladní dopravy u stavby dálnice a poté osmnáct let jako úřednice na stavebním úřadě v Mladé Boleslavi. Práce mě vždy bavila, a ještě pořád baví, slovo důchod je pro mě nehezké. Jsem programově optimista, roky umírněný cholerik, ráda se držím zásad, snažím se dodržovat pravidla, umět si přiznat chybu, nevymlouvat se a nedramatizovat prkotiny. Nesnáším odfláknutou práci, věci se mají dělat pořádně.

Za svůj a nás všech zastupitelů největší pracovní úspěch považuji výstavbu splaškové kanalizace v Brodcích. Konečně utichnou kalová čerpadla, která po nocích a o deštivých dnech přečerpávala obsahy žump na veřejné komunikace, trávníky a do dešťové kanalizace a Brodce se posunou do 21. století. Starostka Brodců na Mladoboleslavsku Edita NováZdroj: Deník / Michal Bílek V nejbližší době nás, po dokončení kanalizace, čekají rozsáhlé opravy povrchů chodníků a místních komunikací. Chtěli bychom dostavět areál nového obecního úřadu, kde by ve stávající stodole a ve dvoře vznikly reprezentativní prostory pro svatby, vítání občánků a jiné společenské a kulturní akce. Obec si to zaslouží. V současné době rekonstruujeme kabiny na sokolském hřišti, bude tam nové sociální zázemí a kuchyně a plánujeme opravit nářaďovnu v sokolovně, kde by mohla vzniknout posilovna. Když mi to dovolí čas, tak zpracovávám projekt naučné stezky pro pěší k hradišti nad Vlčím dolem. Naučnou stezku bychom chtěli zřídit v přírodním prostředí údolní nivy řeky Jizery. Návštěvníky bude seznamovat s fungováním krajiny, výskytem vzácných či zajímavých druhů rostlin a živočichů a s místními archeologickými nalezišti. Starostka Brodců na Mladoboleslavsku Edita NováZdroj: Deník / Michal Bílek Asi budu znít jako suchar, ale hlavním koníčkem byla pro mě vždy práce, přestavování domu a zahrada. Knihy – čtu stále a hodně, hlavně večer a o víkendech, hudba, občas si zahraji na počítači. Ráda trávím čas s dětmi a vnoučaty, to ale není koníček, nýbrž životní potřeba a jistota. Starostka Brodců na Mladoboleslavsku Edita NováZdroj: Deník / Michal Bílek Návštěvníci Brodců můžou obdivovat hlavně okolí obce, údolní nivu Jizery a louky. Ale měli by tak učinit co nejrychleji, dokud to tam úplně nezdevastují čtyřkolkáři a řidiči jiných vozidel. V obci samotné toho moc k obdivování nezbylo, mariánské sousoší z návsi je vystaveno v Mnichově Hradišti, po dokončení obřadního sálu bychom jej tam chtěli nainstalovat. Jinak byly v obci v dobách minulých zbourány všechny stavby, které měli nějakou historickou nebo architektonickou hodnotu. Jednu z posledních památek, nedávno restaurovaný 150 let starý pomník Johana z Rienecku na okraji obce nám v říjnu zbořila řidička jedoucí přes obec. Chystáme se jej přemístit a restaurovat do původní podoby. Za zmínku stojí kubistická sokolovna architekta Mauermanna. Starostka Brodců na Mladoboleslavsku Edita NováZdroj: Deník / Michal Bílek Podle naší televizní a filmové tvorby je starosta obvykle obecní blb, který se rozhýbe pouze když z toho má zisk. Skutečnost je samozřejmě někde úplně jinde. Pravda je, že je velký rozdíl mezi prací starosty na vesnici a ve městě. Vesnický starosta nemá zástupy úředníků a kromě „starostování" je i úředníkem. A nikdy se tak neúřadovalo jako v posledních letech. Současná byrokracie je všepohlcující. Jsme zavaleni zákony, předpisy, nařízeními a pokyny na všechno možné a každý rok to přibývá. Vyplňujeme hromady dotazníků, hlášení a výkazů. Již nestačí přijít na úřad o něco požádat. Tiskopisy žádostí na všechno možné jsou dnes stanoveny zákonem a stejně tak všechno ostatní. K tomu řešíte stížnosti, píšete smlouvy, staráte se o zatoulané psy, výběrová řízení, stavební záležitosti, zaměstnance, sekání trávy, úklid sněhu, dopravu, vydáváte povolení ke kácení stromů atd… Prostě si starosta, tak se starej o všechno. Musí vás to bavit, jinak to nelze dělat. Musíte se naučit rozlišovat, co je a není důležité a mít pevné nervy. Na tohle téma by se toho dalo napsat hodně, ale lidé tomu většinou stejně neuvěří a pochopí to hlavně ten, kdo si tím prošel. Starostka Brodců na Mladoboleslavsku Edita NováZdroj: Deník / Michal Bílek

