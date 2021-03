Starosta Josef Keller: Ledce jsou nejen pro mě nejlepším místem pro život

Co se mi za tu dobu nejvíce povedlo je zrekonstruovaná budova „Obecné školy“ kde se nachází deset pečovatelských bytů a prostorná společenská místnost. V přízemí budovy je nadále mateřská škola, jejíž prostory byly zvětšeny na současnou kapacitu 28 dětí. Co ještě bych rád stihl do konce volebního období je rozpracovaný územní plán obce, což nám částečně komplikuje covidová epidemie, ale věřím, že se to podaří.

Starosta Ledců Josef Keller.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek