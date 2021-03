Roman Klesa: V rádiu seriózní moderátor, na zápasech hecuje fanoušky

„Na začátku to nebylo jednoduché, postupem času ale člověk začne všechno dělat automaticky a pak je to hlavně zábava,“ vzpomíná na začátky v prostředí boleslavského zimního stadionu. A co ho na moderování sportovních zápasů baví nejvíc? „Dostávat lidi do varu, prožívat čtení základní sestavy a slavit góly společně s fanoušky. Čekám, až to všechno bude zase možné. V těchto těžkých časech je to spíše o pouštění muziky, což nás ale také baví.“

Roman Klesa.Zdroj: Deník/Michal Konvalina