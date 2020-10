Petr Plintovič: Všechna práce týkající se sportu je pro mě zábavou

K Praze ho váže zaměstnání ve sportovní redakci televizní stanice Nova. Působí tam už dlouhých dvanáct let, začínal jako reportér a přes uvádění Sportovních novin se dostal až na svou aktuální pozici editora Sportovních novin. „Mým snem bylo pracovat ve sportovním prostředí, jelikož jsem se v něm odmalička pohyboval. Že to vyšlo v nejsledovanější televizi v zemi, navíc se super lidmi, to je krásný bonus,“ říká o své práci Petr.

Zdroj: Deník / Michal Pavlík