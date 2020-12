Petr Čáslavský: Člověk si myslel, že lidstvu patří planeta a není to pravda

Tento rok nám přinesl každému velkou změnu. Každému ne nutně špatnou, ale nové zjištění o koloběhu světa překvapí i dospělého. Kdyby mi někdo dříve řekl, že celou planetu ochromí takováto epidemie, tak bych tomu nevěřil a myslel bych si, že jsme na něco takového připraveni a vyřešíme to profesionálně a rychle. Nyní jsme si ovšem dokázali, že to tak není. Já jsem nakonec rád, že žijeme v takhle velkém areálu. My jsme se tady nenudili. Bylo mi líto všech známých v městských bytech ve dvou místnostech. Pocítil jsem znovu obrovskou výhodu venkova. Strach, který jsme každý měli a viděli jsme, jak to všude probíhá, to utužuje vztahy a také rodinu. Člověk si myslel, že lidstvu patří planeta a není to pravda.

Zdroj: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková