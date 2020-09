Pavel Šubert: Na Boleslavi bych nejradši změnil to, co změnit nejde  

Na Boleslavi bych nejradši změnil to, co změnit nejde. Totiž mylné přesvědčení mnoha jejích obyvatel, jak se jim tady špatně žije, jak se o ně město nestará a jak by to sami všechno uměli dělat lépe. Na Boleslavi mám rád nejen její historickou část či její parky a okolí Jizery, ale i to, že to pořád není kdovíjaké velkoměsto. Na každém kroku můžete potkat někoho známého, ale na druhé straně ta troška anonymity stále naštěstí zůstává.

Zdroj: Deník / Michal Bílek